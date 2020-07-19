Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
19.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:14
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın buradan geçtiği sırada patladığını söyledi.
İbadi, patlamada 3 sivilin öldüğünü bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA