Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
18.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:54
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Zurmet ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kadınla 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Patlamada 3 aylık bebeğin ağır yaralandığını belirten Hasrat, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Kaynak: AA