Afganistan'da patlamada 2 sivil öldü
21.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:50
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Kads ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Bek, patlamada 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat