Afganistan'da patlamada 2 sivil öldü
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Afganistan'da patlamada 2 sivil öldü

21.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:50
Afganistan'da patlamada 2 sivil öldü

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Kads ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Bek, patlamada 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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