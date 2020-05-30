Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü
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Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü
30.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:01

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Barikzey, patlamada 5 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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