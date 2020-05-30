Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
30.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:01
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Barikzey, patlamada 5 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA