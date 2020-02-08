Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.
Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Patlamada 3 kişinin yaralandığını ifade eden Vicdan, yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.