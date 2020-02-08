Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü
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Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.

08.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:08
Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü

'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.

Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlamada 3 kişinin yaralandığını ifade eden Vicdan, yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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