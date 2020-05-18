Afganistan'da patlamada 1 sivil öldü
Afganistan'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
18.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:28
Afganistan'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adil Haydar, basına yaptığı açıklamada, Host'un Alişir ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Haydar, patlamada 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2'si polis 10 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA