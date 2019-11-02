Afganistan'da patlama: 9 çocuk öldü

Afganistan'da patlama: 9 çocuk öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde meydana gelen patlamada 9 çocuğun öldüğü bildirildi.

02.11.2019 12:48
Afganistan'da patlama: 9 çocuk öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde meydana gelen patlamada 9 çocuğun öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Darkad'ın Tahiri köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, okul öğrencilerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını açıkladı.

Patlamada 9 çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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