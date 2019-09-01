Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil öldü.

01.09.2019 15:26
Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil öldü.

Çemtal Kaymakamı Abdul Matin Hocazadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çemtal-Mezar-ı Şerif ana caddesine yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada, 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hocazadeh, bombanın, bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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