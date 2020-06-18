Afganistan'da patlama: 7 ölü
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Afganistan'da patlama: 7 ölü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki dini eğitim veren bir okulda yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Afganistan'da patlama: 7 ölü
18.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:56

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki dini eğitim veren bir okulda yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Takhar vilayetinin İşkemiş ilçesinde dini eğitim veren bir okulda yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti. Patlama sonucu 8 öğrencinin de yaralandığı belirtildi.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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