Afganistan'da patlama: 4 ölü
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Afganistan'da patlama: 4 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand kentinin Nava ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:58
Afganistan'da patlama: 4 ölü

'ın güneyindeki kentinin Nava ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nava'nın Surhduz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, motorsikletin geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 sivilin öldüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 2 çocuğun da bulunduğunu ifade eden Zuvak, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini iddia etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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