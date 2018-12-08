Afganistan'da Patlama: 3 Ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guzere ilçesinde meydana gelen patlamada 3 sivilin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guzere ilçesinde meydana gelen patlamada 3 sivilin öldüğü bildirildi.
Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Guzere'nin Kort Sufla köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivilin öldüğünü söyledi.
Farhad, patlamada yaşamını yitirenlerin aynı aileden olduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.