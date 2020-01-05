Afganistan'da patlama: 2 ölü
Afganistan'ın Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Nimruz Emniyet Müdürü Allah Dad Fedai, yaptığı açıklamada, Haşrud ilçesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın, sivillerin motosikletle bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada 2 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Fedai, bombanın Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.