Afganistan'da patlama: 2 ölü
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Afganistan'da patlama: 2 ölü

Afganistan'ın Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

05.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:34
Afganistan'da patlama: 2 ölü

'ın Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Nimruz Emniyet Müdürü Allah Dad Fedai, yaptığı açıklamada, Haşrud ilçesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın, sivillerin motosikletle bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 2 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Fedai, bombanın Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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