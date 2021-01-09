Afganistan'da patlama: 2 güvenlik görevlisi öldü
09.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:28
Afganistan'ın Daykundi vilayetinde meydana gelen patlamada, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Daykundi vilayetinde meydana gelen patlamada, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Daykundi Vali Yardımcısı Muhammed Ali Uruzgani, basına yaptığı açıklamada, Daykundi'nin Kacran ilçesine bağlı Sadmanai bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.
Uruzgani, patlamada 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat