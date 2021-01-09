Afganistan'da patlama: 2 güvenlik görevlisi öldü
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Afganistan'da patlama: 2 güvenlik görevlisi öldü

09.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:28
Afganistan'da patlama: 2 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde meydana gelen patlamada, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde meydana gelen patlamada, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Daykundi Vali Yardımcısı Muhammed Ali Uruzgani, basına yaptığı açıklamada, Daykundi'nin Kacran ilçesine bağlı Sadmanai bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.

Uruzgani, patlamada 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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