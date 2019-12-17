Afganistan'da patlama: 10 ölü
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Afganistan'da patlama: 10 ölü

Afganistan'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

17.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:30
Afganistan'da patlama: 10 ölü

'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Host'un Ali Şir ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rahimi, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Rahimi, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiği iddiasını da gündeme getirdi.

Kaynak: AA
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