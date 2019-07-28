Afganistan'da patlama: 1 ölü, 13 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı.
Saldırı, Shah Shahid bölgesinde, yerel saatle 16.40 sıralarında düzenlendi. Yerel medya, saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca, saldırganların hedefinin 'Yeşil Akım Partisi' bürosu olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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