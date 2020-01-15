Afganistan'da patlama: 1 ölü
Haberler » Güncel » Afganistan'da patlama: 1 ölü - Haber

Afganistan'da patlama: 1 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Poşt Koh ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

15.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:16
Afganistan'da patlama: 1 ölü

'ın batısındaki Farah vilayetinin Poşt Koh ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Farah sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Poşt Koh ilçesinin Bazar köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.

Muhib, patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini, iki çocuğun yaralandığını belirtti.

Sözcü, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini öne sürdü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler