Afganistan'da patlama: 1 ölü
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Poşt Koh ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Poşt Koh ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Poşt Koh ilçesinin Bazar köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.
Muhib, patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini, iki çocuğun yaralandığını belirtti.
Sözcü, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini öne sürdü.