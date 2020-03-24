Afganistan'da 'paralel yönetime' karşı olan ABD bu ülkeye bir milyar dolarlık yardımı kesiyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, 23 Mart, Kabil, Dünya

Afganistan'da 'paralel yönetime' karşı olan ABD bu ülkeye bir milyar dolarlık yardımı kesiyor

ABD, Afganistan'da her türlü "paralel yönetim" oluşturma çabalarına karşı.

24.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:17
Afganistan'da 'paralel yönetime' karşı olan ABD bu ülkeye bir milyar dolarlık yardımı kesiyor

ABD'nin Afganistan'a bir milyar dolarlık yardımı keseceği bildirildi. Politico'nun haberine göre, kesinti kararı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi rakibi Abdullah Abdullah arasındaki anlaşmazlığa son verme çabası çerçevesinde 23 Mart'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından açıklandı.

Pompeo, Gani ve Abdullah'ın, "kapsayıcı bir hükümet kurulması konusunda fikir birliğine varamadıklarını" kendisine ilettiklerini belirterek ABD'nin bundan hayal kırıklığına uğradığını, başarısızlığın ABD'nin ulusal değerlerine doğrudan tehdit olarak görüldüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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