Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının "şeffaf şekilde açıklanması gerektiği" gerekçesiyle 25 vilayetteki seçim merkezinde, oyların yeniden sayılması işlemi devam ediyor.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde oy sayım işlemlerinin 25 vilayetteki seçim merkezinde sürdüğü bildirildi.

Ülkedeki 9 vilayette ise oy sayım merkezlerinde, yeniden oy sayımına karşı çıkan adayların taraftarlarının, çalışma yapılmasını engellediği ifade edilen açıklamada, komisyonun kanuna aykırı hiçbir işlem yapmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 14 Kasım'da açıklanması planlanan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının bir kez daha ertelenebileceği vurgulandı.

Daha önce 19 Ekim'de açıklanması hedeflenen seçim sonuçları, 14 Kasım'a ertelenmişti.

Öte yandan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil, oyların yeniden sayılmasını istemediklerini açıklamıştı.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Kaynak: AA