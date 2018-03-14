Afganistan'da Otobüs Ticari Araçla Çarpıştı

Afganistan'da Otobüs Ticari Araçla Çarpıştı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, otobüsün ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Otobüs Ticari Araçla Çarpıştı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, otobüsün ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Kudretullah Hoşbaht, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mayvand ilçesinde bir otobüsün, ticari araçla çarpışarak devrildiğini belirtti.

Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hoşbaht, 21 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılar arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor.

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