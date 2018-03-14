Afganistan'da Otobüs Ticari Araçla Çarpıştı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, otobüsün ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, otobüsün ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Kudretullah Hoşbaht, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mayvand ilçesinde bir otobüsün, ticari araçla çarpışarak devrildiğini belirtti.
Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hoşbaht, 21 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralılar arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor.