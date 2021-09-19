Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Haq Saljuq - Haberler | Güncel

- Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü Afganistan'da korona virüs salgını ve güvenlik nedeniyle eğitime ara verilen ortaokullar ve liselerde eğitim yeniden başladı.

- Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü

KABİL - Afganistan'da korona virüs salgını ve güvenlik nedeniyle eğitime ara verilen ortaokullar ve liselerde eğitim yeniden başladı.

Afganistan'da öğrenciler uzun bir aradan sonra okula döndü. Korona virüs salgını nedeniyle mayıs ayında kapatılan ortaokullar ve liseler dün yeniden açıldı. Kabil'deki bir okulda ikinci sınıf öğrencisi olan Hayber, derslerinin iyi olduğunu ve sınıf birincisi olduğunu ifade ederek, 3 gündür okula geldiğini söyledi. Sınavlarının yakın zamanda başlayacağını söyleyen Hayber, yeniden sınıf birincisi olmak istediğini belirtti. İkinci sınıfa giden Mati de derslerinin iyi olduğunu ifade ederek, okulların açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Afganistan Eğitim Bakanlığı erkek öğrencilere ve öğretmenlere okullara dönme çağrısı yapmış, kız çocuklarının ise 6. sınıfa kadar okula gitmelerine izin verildiğini duyurmuştu. Taliban yönetimi ayrıca kız çocuklarına yönelik diğer seviyelerde de eğitim fırsatı sağlama sözü vermişti.

Afganistan'da ilkokullar da birkaç hafta önce açılmıştı. Ülkede özel üniversitelerde eğitime devam edilirken, devlet üniversitelerinin ise hala kapalı olduğu belirtildi.

Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü

Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü

Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü

Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü
İhlas Haber Ajansı / Abdul Haq Saljuq - Son Dakika Haberleri
Tatbikattan ilginç görüntüler! Taliban üyeleri, Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştı

Tatbikattan ilginç görüntüler! Taliban üyeleri, Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştı

 'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

 ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Gökhan Çıra Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Marcao Stefan Kuntz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 14:37:40. #1.17#