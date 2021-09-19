- Afganistan'da öğrenciler aylar sonra okula döndü

KABİL - Afganistan'da korona virüs salgını ve güvenlik nedeniyle eğitime ara verilen ortaokullar ve liselerde eğitim yeniden başladı.

Afganistan'da öğrenciler uzun bir aradan sonra okula döndü. Korona virüs salgını nedeniyle mayıs ayında kapatılan ortaokullar ve liseler dün yeniden açıldı. Kabil'deki bir okulda ikinci sınıf öğrencisi olan Hayber, derslerinin iyi olduğunu ve sınıf birincisi olduğunu ifade ederek, 3 gündür okula geldiğini söyledi. Sınavlarının yakın zamanda başlayacağını söyleyen Hayber, yeniden sınıf birincisi olmak istediğini belirtti. İkinci sınıfa giden Mati de derslerinin iyi olduğunu ifade ederek, okulların açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Afganistan Eğitim Bakanlığı erkek öğrencilere ve öğretmenlere okullara dönme çağrısı yapmış, kız çocuklarının ise 6. sınıfa kadar okula gitmelerine izin verildiğini duyurmuştu. Taliban yönetimi ayrıca kız çocuklarına yönelik diğer seviyelerde de eğitim fırsatı sağlama sözü vermişti.

Afganistan'da ilkokullar da birkaç hafta önce açılmıştı. Ülkede özel üniversitelerde eğitime devam edilirken, devlet üniversitelerinin ise hala kapalı olduğu belirtildi.