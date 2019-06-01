- Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı: 6 ölü

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de seyir halindeki NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlamanın Qala-e-Wazir bölgesinde yerel saatle sabah saat 8.30 civarında gerçekleştiğini söyledi.

Görgü tanıkları ve polis kaynakları, patlamanın NATO kuvvetlerine ait askeri konvoyu hedeflediğini bildirdi. Kaynaklara göre, patlamada 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından biri, "Olay yerinde yabancı bir araba vardı. Birkaç kişi yaralanmıştı, birkaç kişi de ölmüştü. Yaralı çocuk ve sivilleri hastaneye götürdük" dedi. Başka bir görgü tanığı Abdul Kayum isimli şahıs, "Orada beklerken bir patlama oldu. Etrafı toz duman sarmıştı, kimse kimseyi göremiyordu. Ben yaralandım, başımdan kan geliyordu ama toz dumandan dolayı göremiyordum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA