Afganistan'da NATO Konvoyuna Saldırı: 3 Yaralı

Afganistan'da NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 3 sivil yaralandı.



Afganistan'da bir intihar bombacısı tarafından NATO askeri konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Başkent Kabil'in kuzeyindeki Bagram Havaalanı yakınlarında bulunan askeri birliklere düzenlenen saldırıda askerlerden hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Kaymakam Abdul Shukor Qodossi, en az 3 sivilin yaralandığını, araçlardan birinin hasar gördüğünü söyledi. - KABİL