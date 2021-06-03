Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
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Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Afganistan'da minibüse bombalı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 13.45'te sivillerin bulunduğu minibüs infilak etti. Polis Sözcüsü Ferdaus Faramarz, minibüse daha önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu meydana gelen saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de Salı gecesi gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 sivil yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan Afganistan'da ABD başta olmak üzere yabancı güçlerin ülkeden çekileceğini açıklamasının ardından şiddet olayları giderek arttı. ABD'nin geri çekilme sürecinin 1 Mayıs'ta resmi olarak başlamasıyla Taliban, ilçe merkezlerine, askeri üslere ve kontrol noktalarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, son haftalarda on binlerce Afgan da yerinden edildi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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