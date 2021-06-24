Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
Afganistan'da onlarca milis düzenlenen resmi törenle Taliban'a karşı mücadele etmek üzere hükümet güçlerine katıldıklarını açıkladı.
Afganistan'da onlarca milis düzenlenen resmi törenle Taliban'a karşı mücadele etmek üzere hükümet güçlerine katıldıklarını açıkladı.
Tören Taliban'ın son dönemde Kunduz bölgesindeki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından gerçekleşti.
Geçtiğimiz Salı Taliban güçleri, ülkenin Orta Asya'ya açılan stratejik Sher Khan limanında kontrol sağladıklarını açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haroon Sabawoon