Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı

Anadolu Ajansı / Haroon Sabawoon - Haberler | Güncel

Afganistan'da onlarca milis düzenlenen resmi törenle Taliban'a karşı mücadele etmek üzere hükümet güçlerine katıldıklarını açıkladı.

Afganistan'da onlarca milis düzenlenen resmi törenle Taliban'a karşı mücadele etmek üzere hükümet güçlerine katıldıklarını açıkladı.

Tören Taliban'ın son dönemde Kunduz bölgesindeki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından gerçekleşti.

Geçtiğimiz Salı Taliban güçleri, ülkenin Orta Asya'ya açılan stratejik Sher Khan limanında kontrol sağladıklarını açıklamıştı.

Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haroon Sabawoon

Son dakika haberi... ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir
Son dakika haberi... ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir
ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor
ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor
Afganistan ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Tolga Yüce Şeyma Subaşı Rafet El Roman Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 09:52:41. #1.13#

title