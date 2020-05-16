Afganistan'da meydana gelen patlamada 2 çocuk öldü
Afganistan'ı Gazne vilayetinin AB Band ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.
16.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:24
Afganistan'ı Gazne vilayetinin AB Band ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadeh, basına yaptığı açıklamada, AB Band ilçesinin Sar Faraz köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patlatıldığını söyledi.
Cumazadeh, patlamada 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bir çocuğun da yaralandığını belirtti.
Kaynak: AA