Afganistan'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 20 kişi öldü
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Afganistan'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 20 kişi öldü

Afganistan'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 20 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde medyana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde medyana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

Lagman Valiliği Sözcüsü Esedullah Devletzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lagman'ın Kargai ilçesinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Devletzey, sürücülerin dikkatsizliği yüzünden meydana gelen kazalarda toplam 20 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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