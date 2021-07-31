Afganistan'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 20 kişi öldü
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde medyana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 20 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde medyana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 20 kişi hayatını kaybetti.
Lagman Valiliği Sözcüsü Esedullah Devletzey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lagman'ın Kargai ilçesinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.
Devletzey, sürücülerin dikkatsizliği yüzünden meydana gelen kazalarda toplam 20 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat