Afganistan'da Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü anma töreni düzenlendi
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Afganistan'da Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü anma töreni düzenlendi

18.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:23

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ortak düzenlendiği şebiarus törenine Afganistan Ekonomi Bakanı Kerime Hamıd Faryabi, Adalet Bakanı Fazıl Ahmad Manevi, Kültür Bakanı Muhammed Tahir Zehir, Yüksek Öğretim Bakanı Gulam Abbas Basir, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Mevlana'nın, insanlığa vermek istediği mesaj çerçevesinde bir bütün olarak tanınması gerektiğini söyledi.

Kültür Bakanı Zehir de Mevlana'nın eserlerinin dünya dillerine tercüme edildiğini ve bu eserlerin feyiz kaynağı olduğunu kaydetti.

Mevlana'nın, milletleri birbirine kenetleyen ortak bir bağlantı noktası olduğunu dile getiren Zehir, Mevlana'nın, Türkiye ile Afganistan'ın ortak değeri olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Botsalı ise Mevlana'nın felsefesi ile birlik ve beraberlik çabalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Şuhud-i Arifan Sema grubunun icra ettiği sema gösterisiyle devam eden tören, Mevlana'nın şiirlerinin seslendirilmesi, ney dinletisi ve skeç gösterisiyle son buldu.

Afganistan'da Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü anma töreni düzenlendi
Afganistan'da Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü anma töreni düzenlendi
Afganistan'da Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü anma töreni düzenlendi
Afganistan'da Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü anma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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