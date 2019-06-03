Afganistan'da memurları taşıyan otobüse saldırı: En az 5 ölü, 10 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet görevlilerini taşıyan bir otobüse yerleştirilen mıknatıs bombasının patlaması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet görevlilerini taşıyan bir otobüse yerleştirilen mıknatıs bombasının patlaması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
İş çıkışı evlerine dönen Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu personelini taşıyan otobüs, parlamento yolundaki Dar-ül Aman Caddesi üzerinde infilak ettirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com