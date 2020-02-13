Afganistan'da medresedeki bombanın patlaması sonucu 5 çocuk öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde, medreseye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde, medreseye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği sözcüsü Esmatullah Muradi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Daşti Arçi'deki Taliban'ın kontrolündeki bir medreseye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Patlamada 3 çocuğun yaralandığını ifade eden Muradi, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.