Afganistan'da medresedeki bombanın patlaması sonucu 5 çocuk öldü
Haberler » Güncel » Afganistan'da medresedeki bombanın patlaması sonucu 5 çocuk öldü - Haber

Afganistan'da medresedeki bombanın patlaması sonucu 5 çocuk öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde, medreseye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

13.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:08
Afganistan'da medresedeki bombanın patlaması sonucu 5 çocuk öldü

'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde, medreseye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği sözcüsü Esmatullah Muradi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Daşti Arçi'deki Taliban'ın kontrolündeki bir medreseye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlamada 3 çocuğun yaralandığını ifade eden Muradi, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler