Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı
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Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

20.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:30
Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı

'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Kandahar İl Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Nazar Muhammed Samimi Kakar, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'daki Tayyibe Medresesi binasının çatısının, aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü, medresede eğitim gören 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 8 öğrencinin yaralandığını söyledi.

Kakar, medresede 100 erkek ve kız öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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