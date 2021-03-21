Afganistan'da mayınlı saldırı: 6 asker öldü

Afganistan'ın Herat kentinden sınır ilçesi Torghondi'ye doğru yola çıkan askeri araç mayına çarpması sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Herat kentinden sınır ilçesi Torghondi'ye doğru yola çıkan askeri araç mayına çarptı. Patlamada araçta bulunan 6 asker hayatını kaybetti. Herat Valisi Abdul Wahid Qatali yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra Kaşk-e Rabat Sangi bölgesinde, sınır güçlerimizden bir askeri araç, yol kenarına yerleştirilen mayına çarptı, araçta bulunan askerler ve bir bölük komutanı yaşamını yitirdi" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı