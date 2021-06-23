Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı

Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın Kandahar ilinde yol yerleştirilen mayının, sivilleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Kandahar ilinde yol yerleştirilen mayının, sivilleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın güney ili Kandahar'da daha önce yol kenarına yerleştirilen bir mayın, gece saatlerinde sivilleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak etti. Kandahar Valiliği Sözcüsü Baheer Ahmadi, Maiwand ilçesinin Kaj Karez bölgesinde gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "5 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralımız var. Ölü ve yaralılar arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, otobüsün varış noktasının başkent Kabil olduğu belirtildi.

Öte yandan Miwand, son birkaç haftadır hükümet güçleri ile Taliban militanları arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

(Sultan Faizy/İHA)

Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı
Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tolga Yüce Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:27:39. #1.15#

title