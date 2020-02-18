Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü
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Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin İncil ilçesi Mahkeme Başkanı Abdul Rahim Azimi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

18.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:12
Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü

'ın batısındaki Herat vilayetinin ilçesi Mahkeme Başkanı Abdul Rahim Azimi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, İncil'in Mahkeme Başkanı Abdul Rahim Azimi'nin Şidayi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Olayda Azimi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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