Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü
Haberler » Güncel » Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü - Haber

Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Ceza İstinaf Mahkemesi Başkanı Gulam Faruk uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

16.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:38
Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü

'ın kuzeyindeki vilayetinin Ceza İstinaf Mahkemesi Başkanı Gulam Faruk uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faruk'un evinin çıkışında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yuriş, saldırganların bölgeden kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler