Afganistan'da mahkeme başkanı öldürüldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Ceza İstinaf Mahkemesi Başkanı Gulam Faruk uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Ceza İstinaf Mahkemesi Başkanı Gulam Faruk uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faruk'un evinin çıkışında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yuriş, saldırganların bölgeden kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.