Afganistan'da Lagman Valisi'ne bombalı saldırı: 8 ölü, 38 yaralı
05.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:06
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde Vali Rahmatullah Yarmel'in konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde Vali Rahmatullah Yarmel'in konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Lagman'ın Şahrek Sulatn Gazi bölgesinden geçen Lagman Valisi Rahmatullah Yarmel'in araç konvoyunu hedef aldığını söyledi.
Devletzey, saldırıda 4'ü sivil 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin yaralandığını belirterek, saldırıdan Vali Yarmel'in yara almadan kurtulduğunu kaydetti.
Görgü tanıkları ise saldırıda Vali'nin de yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat