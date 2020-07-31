Afganistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

Afganistan'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Wazir Akbar Khan Camii'ne gelen cemaatin çoğunlukla korona virüs salgınına karşı tedbir almadığı, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesinde de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan hükümeti yetkililerinin katılımıyla bayram namazı kılındı.

Wazir Akbar Khan Camii imamı Mevlevi Mehdi, "Bu Kurban Bayramı barış dolu müjdelerle geldi. Bu üç günlük bayram ateşkesinin barışa dönmesi için Allah'a dua ediyoruz. Taliban ve Afgan hükümetine sesleniyoruz, hep barış için çaba göstermelerini istiyoruz" dedi.

Kabil'de yaşayan Fazlul Rahman ise, "Bu ateşkes dönemini biz çok mutlu karşılıyoruz. Bu bayramın Afganistan'a büyük kapsamlı barış getirmesini umuyorum" diye konuştu.

Taliban ve Afgan hükümeti Kurban Bayramı dolayısıyla 3 günlük ateşkes ilan etmişti. - KABİL

Kaynak: İHA