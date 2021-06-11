Afganistan'da Kovid-19 vakalarının sayısı yüksek seyrediyor
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Afganistan'da Kovid-19 vakalarının sayısı yüksek seyrediyor

Afganistan'da Kovid-19 vakalarının sayısı yüksek seyrediyor
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalganın son günlerde hızını artırdığını açıkladı.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalganın son günlerde hızını artırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgında 3. dalganın son günlerde hızını artırdığı ve Bakanlık olarak virüsle mücadele etme konusunda zorlandıkları belirtildi.

Bu salgınla mücadele kapsamında ülkenin 16 vilayetinde özel ve devlete ait tüm eğitim kurumlarının tatil süresinin 26 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Kovid-19 salgınında 3. dalganın ülke geneline hızlı yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'ın son 2 haftadır salgın nedeniyle çok kötü günler geçirdiği ifade edildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, daha önce en fazla 1000'lerde seyreden vaka sayısı dün 1822 ile ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 56 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu sayının sadece hastaneye müracaat edenlerden oluştuğunun ve genel rakamın çok daha fazla olduğunun altı çizildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 90 bin vaka ve 3 bin 400'den fazla ölüm kayıtlara geçse de sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan bakanlık kayıtlarına göre, şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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