Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 34'e yükseldi
Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34'e çıktı.
Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34'e çıktı.
Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 21 olan Kovid-19 vaka sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.
Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Firuz, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Firuz, Kovid-19 şüphesiyle onlarca kişinin karantinaya alındığını ve test sonuçlarının başkent Kabil'den gönderilene kadar gözetimde tutulacağını kaydetti.
Kovid-19 şüphesiyle 2 Afgan milletvekilinin de karantinada olduğu bilgisini paylaşan Firuz, test sonuçlarının yakında belirleneceğini aktardı.
Vaka sayısı artabilir
Firuz, Kovid-19 vakasının arttığı Herat'ın tamamen karantinaya alınması gerektiğini vurgulayarak, "Her gün binlerce vatandaşımız İran'dan dönüyor. Bu nedenle Kovid-19 vaka sayısı önümüzdeki günlerde daha çok artabilir." ifadesini kullandı.
Bakan Firuz, halkın bu salgını ciddiye alarak olabildiğince evlerinden çıkmamaları gerektiğini aktardı.
Kovid-19 vakasının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.
Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma saatleri de 8 saatten 5 saate indirildi.
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Kaynak: AA