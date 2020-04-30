Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 171'e yükseldi Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bin 171'e çıkarken ölü sayısı da 64 oldu.

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bin 171'e çıkarken ölü sayısı da 64 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyledi.

Daha önce 1463 olarak açıklanan vaka sayısının 2 bin 171'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 64 kişinin yaşamını yitirdiğini, 260 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, en çok vakanın başkent Kabil'de görüldüğünü ve Herat vilayetinin de ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Afganistan'da salgının gelecek günlerde etkisinin artacağını dile getiren Mayar, bu hastalıktan korunmanın en iyi yolunun evden çıkmamak olduğunu vurguladı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Kaynak: AA