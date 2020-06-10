Afganistan'da kömür madeninde patlama: 16 ölü Afganistan'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Samangan kentinds kömür madeninde maden çıkarmak için gerçekleştirilen patlama sırasında maden işçileri mahsur kaldı. Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda mahsur kalan 16 madenci hayatını kaybetti.

Maden Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qadir Mutfi yaptığı açıklamada, "16-18 kişi daha mahsur kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Samangan ili makamları, patlama olan madende gaz birikmesi sebebiyle mahsur kalanların kurtarma operasyonunun zorlaşabiliceğini ifade etti.

(Sultan Faizy/İHA)

Kaynak: İHA