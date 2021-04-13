Afganistan'da kömür madeninde göçük: 5 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın Nahrin ilçesindeki kömür madeninde göçük meydana geldiğini belirtti.

Göçük esnasında madende bulunan 5 madencinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, cesetleri madenden çıkartma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ülkede yeterli güvenlik önlemi almadan işletilen birçok madende meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat