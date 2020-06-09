Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şortepe ilçesi Kaymakamı Muhammed İbrahim Elyar, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
09.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:44
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şortepe ilçesi Kaymakamı Muhammed İbrahim Elyar, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şortepe ilçesinin Arık Batur köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, kaymakamın makam aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Adıl, saldırıda Şortepe Kaymakamı Elyar ile dört korucunun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Kaynak: AA