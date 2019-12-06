Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü
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Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.

06.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:02
Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Coy Begum bölgesindeki polis karakoluna saldırarak 10 polisi öldürdüğünü, 3'ünü yaraladığını söyledi.

Ayubi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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