Afganistan'da karakola silahlı saldırıda bir polis öldü Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz 3 saldırganın, Herat'ın Karte bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Velizadeh, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada iki saldırganın etkisiz hale getirildiğini, yaralanan bir diğer saldırganın da bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA