Afganistan'da Kanlı Seçim: 56 Ölü, 379 Yaralı

Birleşmiş Milletler Afganistan'a Yardım Misyonu, Afganistan'da geçtiğimiz ay düzenlenen seçimler sırasında yaşanan saldırılarda 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 379 kişinin yaralandığını açıkladı. BM, Afganistan'da 20 Ekim'de düzenlenen ve 3 gün süren meclis seçimlerinin kanlı bilançosunu açıkladı. BM Afganistan'a Yardım Misyonu (UNAMA), seçimler sırasında yaşanan şiddet olaylarında 56 kişinin öldüğünü, 379 kişinin yaralandığını açıkladı. UNAMA, seçimlerde sivillere yönelik ve oylama merkezlerine düzenlenen saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu kaydetti. Açıklamada, seçimlere kadarki 6 aylık süreç içerisinde toplamda 500 kişinin öldüğü ya da yaralandığı ve 245 kişinin kaçırıldığı belirtildi. UNAMA, Taliban'ın seçim sırasında saldırılar düzenleyerek, seçmenlerin sandığa gitmesine engel olduğunu belirtti. Seçimlerde birkaç gün önce Taliban, oy kullanma merkezlerine saldıracağı konusunda uyarı yayınlamıştı. Taliban, seçmenlere evde kalmalarını ve adayların yarıştan çekilmelerini söylemişti. Resmi rakamlara göre seçimlerde 4,2 milyon kişi sandığa giderek oy kullandı.

(İHA)