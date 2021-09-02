Afganistan'da kadın hakları gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da kadın hakları gösterisi

Anadolu Ajansı / Mir Ahmad Firooz Mashoof - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Herat kentinde toplanan bir grup kadın, ellerinde pankartlarla hakları için gösteri düzenledi.

Afganistan'ın Herat kentinde toplanan bir grup kadın, ellerinde pankartlarla hakları için gösteri düzenledi. Taliban'ın ülkenin büyük bir kısmında kontrolü sağlamasının ardından kadın hakları konusunda endişe ve taleplerini duyurmak için bir araya gelen gösterici grup, sloganlar eşliğinde yürüdü. Göstericiler adına açıklamayı okuyan bir Afgan kadın, Taliban'a çağrıda bulunarak, kadına siyasal, toplumsal ve yönetim alanlarında yer verilmesini gerektiğini söyledi.

Afganistan'da kadın hakları gösterisi
Afganistan'da kadın hakları gösterisi
Afganistan'da kadın hakları gösterisi
Afganistan'da kadın hakları gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mir Ahmad Firooz Mashoof

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Derya Baykal Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afganistan'da kadın hakları gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:27:18. #1.15#

title