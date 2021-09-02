Afganistan'da kadın hakları gösterisi

Afganistan'ın Herat kentinde toplanan bir grup kadın, ellerinde pankartlarla hakları için gösteri düzenledi.

Afganistan'ın Herat kentinde toplanan bir grup kadın, ellerinde pankartlarla hakları için gösteri düzenledi. Taliban'ın ülkenin büyük bir kısmında kontrolü sağlamasının ardından kadın hakları konusunda endişe ve taleplerini duyurmak için bir araya gelen gösterici grup, sloganlar eşliğinde yürüdü. Göstericiler adına açıklamayı okuyan bir Afgan kadın, Taliban'a çağrıda bulunarak, kadına siyasal, toplumsal ve yönetim alanlarında yer verilmesini gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mir Ahmad Firooz Mashoof