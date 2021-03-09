Afganistan'da kadın gazeteciler artan güvenlik tehdidi nedeniyle görevlerini bırakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afganistan'da kadın gazeteciler artan güvenlik tehdidi nedeniyle görevlerini bırakıyor

09.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:26
Afganistan'da kadın gazeteciler artan güvenlik tehdidi nedeniyle görevlerini bırakıyor

Afganistan'da artan güvenlik tehdidi ve suikast dalgası nedeniyle kadın gazeteciler görevlerini terk ediyor.

Afganistan'da artan güvenlik tehdidi ve suikast dalgası nedeniyle kadın gazeteciler görevlerini terk ediyor.

Afganistan Gazeteciler Dokunulmazlık Komitesi, son 6 ay içinde ülke genelinde çalışan kadın gazetecilerin yüzde 20'isinin görevlerini bıraktığını açıkladı.

Kadın gazetecilerin görevlerini terk etme nedeninin, güvenlik tehdidinin ve suikast dalgasının artması olarak gösterildiği açıklamada, son 6 ayda yaklaşık 300 kadın gazetecinin işini bıraktığı kaydedildi.

Öte yandan Afganistan Özgür Medyayı Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle görevlerini bırakan kadın gazetecilerin çoğunun yurt dışına kaçma telaşında olduğu belirtildi.

Son bir senede ülke genelinde 10'dan fazla gazeteci öldürüldü.

Ayrıca 2 Mart'ta ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde özel bir televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Meghan Markle Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da kadın gazeteciler artan güvenlik tehdidi nedeniyle görevlerini bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:41:25. #1.16#
title