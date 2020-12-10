Afganistan'da kadın gazeteci ve aktivist Malalai Meyvand öldürüldü
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Afganistan'da kadın gazeteci ve aktivist Malalai Meyvand öldürüldü

10.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:42
Afganistan'da kadın gazeteci ve aktivist Malalai Meyvand öldürüldü

Afganistan'da gazeteci ve kadın hakları savunucusu Malalai Meyvand, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Afganistan'da gazeteci ve kadın hakları savunucusu Malalai Meyvand, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'da yayın yapan Enikaas televizyonunda çalışan gazeteci ve kadın hakları savunucusu Malalai Meyvand'ın Celalabad şehrinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Meyvand ile şoförünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede son bir ayda üç gazeteci suikasta kurban gitti. Gazeteciler Yama Siyavaş ve Elyas Dai, Kabil ve Helmand vilayetlerinde uğradıkları saldırılarda ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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