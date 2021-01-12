Afganistan'da kadın askerlere saldırı: 2 ölü
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Afganistan'da kadın askerlere saldırı: 2 ölü

12.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:00
Afganistan'da kadın askerlere saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde kadın askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde kadın askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adıl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belh'ın merkezi Mezar-ı Şerif kentinde kadın askerleri taşıyan araca kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Adıl, saldırıda 2 kadın askerin öldüğünü, 2 kadın asker ile araç sürücüsünün ise yaralandığını belirtti.

Adıl, saldırganların kaçtığını, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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