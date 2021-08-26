Afganistan'da İtalyan uçağına ateş açıldı
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Afganistan'da İtalyan uçağına ateş açıldı

Afganistan'da İtalyan uçağına ateş açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İtalya'ya ait bir askeri tahliye uçağına kalkış sırasında ateş açıldığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İtalya'ya ait bir askeri tahliye uçağına kalkış sırasında ateş açıldığı belirtildi.

İtalya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, Kabil'den kalkan İtalyan askeri uçağına ateş açıldığı ifade edildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, uçakta hasar meydana gelmediği belirtilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçakta, NATO'nun eski Afgan çalışanlarının bulunduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde ise uçakta bulunan bir gazetecinin olayı doğruladığı kaydedildi. Haberde uçakta yaklaşık 100 Afgan'ın bulunduğu ifade edildi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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